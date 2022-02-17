Роксана Малиновская спровоцировала серьезный скандал своими высказываниями в социальных сетях.

Жена знаменитого украинского футболиста Руслана Малиновского, который выступает за "Аталанту", Роксана Малиновская спровоцировала скандал и бурю негодования в социальных сетях своими высказываниями о войне на Добассе и о "дружбе" с Россией.

Сначала жена украинского футболиста сделала перерепост, в котором изображены две руки, тянущиеся одна к одной. Руки обрисованы в цвета флагов России и Украины. Затем девушке посыпались гневные комментарии от подписчиков, один из них Роксана опубликовала в сторис, добавив свой ответ.

"Почему вы так уверены, что не было иначе. Правду вам все равно никто не скажет. Но война, увы, выгодна многим. Но люди здесь не при чем должны быть. Это власть, а не народ", - ответила Роксана, а затем удалила сторис.

Спустя некоторое время Роксана Малиновская попыталась объяснить свой поступок. Она опубликовала сторис, в котором призвала всех успокоиться, и заявила, что считает Крым территорией Украины.

"Целью моих слов было то, что войну не ведут простые люди, а не отрицание войны как таковой. Я тоже не могу попасть к себе домой уже много лет и моя семья тоже пострадала. И понятно, по какой причине.

И я в курсе, что наша страна воюет с Россией и что происходит на Донбассе. Не нужно перекручивать, если не хватает ума понять мои мысли.

Всем миранчук и добра. И да, я хочу, чтобы Крым был украинским. Неужели кто-то думает иначе…" – заявила Роксана.

В последнем абзаце девушка, вероятно ошиблась, написав вместо "мир" "миранчук". Это фамилия российского одноклубника Малиновского по "Аталанте" Алексея Миранчука. Вероятно, сработала автозамена текста в телефоне.

Стоит отметить, что на данный момент Роксана Малиновская уже удалила все сторис и ограничила доступ к своему аккаунту в Инстаграме.

Реакция в сети на действия Роксаны Малиновской

Издание "Брутальный футбол" выложило скандальное сторис и попытку Роксаны оправдаться. Реакция сети была очень гневной.

"Йоб****й стыд", – написал бывший голкипер "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов.

Большинство подписчиков издания с ним солидарны:

"Мой брат воюет 8 лет... Я должна мириться с ними, а тем более мой брат?".

"Это пи***ц".

"Очередная ситуация, когда девушка/жена футболиста, как минимум ломает ему репутацию".

"Нужен чартер для госпожи из Бергамо в Станицу Луганскую".

"Бедный Руслан".

"Эффект дружбы с Миранчуком".

"Малиновский похоже в сборной играть не будет".

"Беды с башкой".

"И пусть меня еще кто-то убедит, что она "хорошая и нормальная", но при этом, не берусь говорить за Руслана".

Теперь Руслану Малиновскому придется выслушать немало критики и напомнить жене об аннексии Крыма, отдельных частей Донецкой и Луганской областей и о более 15 тысячах украинских воинов, отдавших свою жизнь для того, чтобы остановить оккупанта.

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