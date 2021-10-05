Никос Цуманос был найден в собственном авто / фото twitter.com/greekcitytimes
Защитника греческого клуба "Македоникос" Никоса Цуманиса нашли мертвым утром 5 октября.
Как сообщает thesstoday.gr, 31-летний Цуманис находился в собственном авто на пристани в Каламарье.
Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало удушье. В полиции при этом сообщили, что руки Цуманиса были связаны кабельной стяжкой.
По данным источника, Цуманис незадолго до смерти общался со своим другом и сообщил ему о серьезных финансовых проблемах и желании покончить с собой.
Полиция расследует как версию убийства, так и самоубийства.
фото thesstoday.gr
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Никос Цуманис: что о нем известно
- 31-летний Цуманис за карьеру сменил ряд клубов. Он играл за "Арис", "Ксанти", "Пантракикос", "Керкиру" и другие команды. В сентябре он перешел в "Македоникос".
- Он выступал на позиции левого защитника.
- Цуманис играл за молодежную сборную Греции, но в главную команду страны не вызывался.