Полиция рассматривает как версию убийства, так и самоубийства.

Защитника греческого клуба "Македоникос" Никоса Цуманиса нашли мертвым утром 5 октября.

Как сообщает thesstoday.gr, 31-летний Цуманис находился в собственном авто на пристани в Каламарье.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стало удушье. В полиции при этом сообщили, что руки Цуманиса были связаны кабельной стяжкой.

По данным источника, Цуманис незадолго до смерти общался со своим другом и сообщил ему о серьезных финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Полиция расследует как версию убийства, так и самоубийства.

Никос Цуманис: что о нем известно

31-летний Цуманис за карьеру сменил ряд клубов. Он играл за "Арис", "Ксанти", "Пантракикос", "Керкиру" и другие команды. В сентябре он перешел в "Македоникос".

Он выступал на позиции левого защитника.

Цуманис играл за молодежную сборную Греции, но в главную команду страны не вызывался.

Автор: Антон Дударь