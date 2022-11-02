Журналистам программы "Гроши" стали известны подробности одного из самых громких уголовных дел, в которой фигурирует топ-руководство Украинской ассоциации футбола. Речь идет о так называемом "Заводе Павелко".

В декабре этого года будет 5 лет, со дня как заработал завод "ФФУ Продакшн" (ФФУ - Федерация футбола Украины) по производству искусственного покрытия для футбольных площадок. После того, как за строительство проголосовал народный депутат и тогда еще глава ФФУ Андрей Павелко, завод стал той самой курицей, которая приносит золотые яйца. На строительство завода нардепы выделили из бюджета Украины сотни миллионов гривен. Не в последнюю очередь из-за того, что Андрей Павелко возглавлял бюджетный комитет ВР.

"Павелко, который занимал эту должность, имел все рычаги, чтобы в государственный бюджет записать "миллиард гривен для покупки искусственной травы для покрытия футбольных площадок". И кто бы ему возразил, потому что от его подписи зависели и чьи-то другие "хотелки", которые также записывались в госбюджет", - комментирует журналист, эксперт по тендерным закупкам Юрий Николов.

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Журналисты уже неоднократно делали расследование о том, как "кучерявая трава" от завода ФФУ стала едва ли не единственной, которую можно было использовать на украинских искусственных футбольных площадках. Даже депутаты Верховной Рады 6 месяцев разбирались в этом вопросе в рамках специальной Временной следственной комиссии (ВСК).

Впрочем, во всех случаях де-юре главе Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко удавалось выходить сухим из воды, потому что подписантом документов был не он, а генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, который 18 октября получил подозрение во время выезда за границу и по которому сейчас продолжаются суды.

Но во время работы ВСК были исследованы материалы, непосредственно указывающие на Андрея Павелко как автора этой схемы. Речь идет о показаниях представителей компаний, продавших линии завода ФФУ через "компанию-прокладку" в Объединенных Арабских Эмиратах.

Так, все оборудование для завода Андрея Павелко закупалось в трех компаний: "Eco Green Equipment" (США), "Tufting Machinery Services Ltd" (Великобритания) и "Campen Machinery A/S" (Дания). В последний момент между "ФФУ Продакшн" и этими производителями появился посредник "S.D.T FZE" (ОАЭ), которому заплатили 158 миллионов 700 тысяч гривен вместо 132 миллионов 200 тысяч, которые дошли до европейцев и американцев. Таким образом, чистая прибыль арабских бизнесменов, которые, судя по фотодоказательств, имеют очень теплые отношения с Андреем Павелко, составил 26 миллионов 400 тысяч гривен, то есть около миллиона долларов по тогдашнему курсу.

Во время работы ВСК рассматривались материалы допроса свидетелей – представителей компаний, производивших составляющие завода. В частности, есть выдержки из допроса директора "Campen Machinery A/S" Арне Кристенсена, где он рассказывает, что о том, что завод будут покупать через фирму из ОАЭ, узнал уже на завершающем этапе.

"Свидетель пояснил, что в июне 2016 года они думали, что были уже очень близко к подписанию договора, и компания "Campen Machinery A/S" заключила проект договора. Договор должен был быть оформлен на новую компанию, которая выступала покупателем, поэтому на бланке договора было указано "новая компания". Однако в договоре фигурантом выступал все тот же Андрей Павелко. После июня 2016 года стало известно, что в роли "новой компании" к соглашению присоединилась компания "S.D.T FZE", - говорится в отчете по допросу свидетеля. Примечательно, что как раз в июне 2016 года было создано "ФФУ Продакшн".

Когда скандал вышел в публичную плоскость, ФФУ пыталась убедить общественность, что "компанию-прокладку" добавили из-за логистические проблемы в Великобритании, Дании и США на просьбу немецкого производителя искусственного покрытия "Politan", под чьим брендом и делали траву для полей. То есть почти миллион долларов, за которые можно было бы построить более 20 футбольных площадок, просто слили в офшор.

Ответ на вопрос, кто привлек компанию из ОАЭ, дал Руби Корнелиус Николас Финкер, директор "S.D.T FZE", которого допросили прокуроры из ОАЭ по запросу украинской стороны. На вопрос прокурора, кто из представителей "ФФУ Продакшн" и "Спорт технологии" обращался в компанию "S.D.T FZE" ради приобретения техники и материалов для производства искусственного газона, Руби Корнелиус Николас Финкер ответил, что компания изначально работала с главой Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко, далее с секретарем ассоциации Юрием Записоцким. Также директор "S.D.T FZE" сообщил, что представители компании лично встречались с Андреем Павелко во время его неофициального визита в Дубай.

С начала 2020 года эти показания находятся в Генеральной прокуратуре Украины. Документы даже свидетельствуют о том, что часть договоров с "S.D.T FZE" подписывал лично Андрей Павелко. Несмотря на то, что обычно Павелко сам почти ничего не подписывал, а просил это делать своих заместителей. По мнению журналистов, буксования дела могло быть связано с назначением еще во времена Порошенко одним из вице-президентов ФФУ руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Сейчас ситуация сдвинулась с места. Напомним, 18-го октября, по официальной информации, полученной журналистами, в доме Андрея Павелко прошли обыски. Президент УАФ пока по коррупционному делу имеет статус свидетеля.