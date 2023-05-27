Эрлинг Холанд забил 36 голов в дебютном сезоне в АПЛ.

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего футболиста чемпионата по итогам сезона-2022/2023.

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим игрок АПЛ стал норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Эрлинг стал четвертым футболистом "горожан", получившим эту награду. Ранее среди футболистов "Сити" лучшим игроком сезона в АПЛ становились Винсент Компани (11/12), Кевин Де Брюйне (20/21) и Рубен Диаш (21/22).

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В голосовании Холанд опередил своего одноклубника Кевина Де Брюйне, форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна, футболистов "Арсенала" Мартина Эдегора и Букайо Сака, нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда и защитника "Ньюкасла" Кирана Трипьера.

Лучшего игрока сезона в АПЛ выбирали путем голосования капитанов всех 20 клубов лиги.

Стоит отметить, что это был дебютный сезон для Холанда в АПЛ. Норвежец продемонстрировал фантастические результаты и установил сразу несколько рекордов. Самым главным из них является количество забитых голов за один сезон АПЛ: норвежец наколотил 36 мячей в 35 играх. Таким образом, Эрлинг превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера, которые в свое время забили по 34 гола за сезон.

Всего в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд сыграл 51 матч за "Манчестер Сити" во всех турнирах и забил 52 гола.

Напомним, "Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ по итогам сезона-2022/2023.

Кроме того, подопечные Пепа Гвардиола вышли в финал Кубка Англии, где сыграют против "Манчестер Юнайтед" и в финал Лиги чемпионов, где их соперником будет миланский "Интер". Финал Кубка Англии состоится 3 июня, финал ЛЧ запланирован на 10 июня.

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