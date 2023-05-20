Роберто Де Дзерби хочет пригласить своего бывшего подопечного.

Центральный защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины летом может сменить клуб. "Брайтон" хочет оформить его трансфер.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, "чайки" сформировали шорт-лист, в котором указали желаемых для клуба футболистов. Акцент "Брайтон" делает на усилении оборонительного звена. Одним из этих игроков является как раз Матвиенко.

"Брайтон "прошлой зимой уже пытался подписать защитника, однако" Шахтер" не согласился на условия англичан. "Чайки" предлагали 16 миллионов евро за переход тогда еще 26-летнего защитника, а также прописывали бонусы.

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Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что оценивают защитника в более высокую сумму, однако не назвал какую именно.

Отметим, что сейчас" Брайтон "возглавляет Роберто Де Дзерби – итальянский тренер, который в прошлом сезоне работал в"Шахтере". Он провел пол сезона с командой до начала полномасштабной войны, затем принял участие в качестве наставника в нескольких благотворительных матчах "горняков", а затем принял решение покинуть клуб. Матвиенко под его руководством провел 23 матча.

Добавим, что Николай 21 марта этого года продлил контракт с "Шахтером". Новое соглашение будет действовать до конца 2027-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро. Он вместе с голкипером Анатолием Трубином является самым дорогим игроком не только "Шахтера" а и всей украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне на счету Матвиенко 36 матчей во всех турнирах. Он отличился двумя голами, четырьмя ассистами, а также записал в свой пассив три желтые карточки.

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