Виталий Миколенко еще в 2020 году мог покинуть "Динамо".

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко, который уже одной ногой в "Эвертоне", мог летом 2020-го года пополнить ряды "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает Liverpool Echo.

Издание подтвердило, что Миколенко в январе покинет "Динамо" и перейдет в "Эвертон", который заплатит киевскому клубу около 22 миллионов евро.

Также источник раскрыл интересный факт: Виталий мог оказаться в АПЛ еще год назад, когда "Манчестер Юнайтед" искал левого защитника. Однако "красные дьяволы" выбрали кандидатуру 29-летнего бразильца Алекса Теллеса и заплатили за него 15 млн евро в казну "Порту". Вариант с Миколенко манкунианцы отклонили в последний момент.

Трансфер Миколенко в "Эвертон": что известно

22-летний Миколенко 17 декабря прошел медосмотр для "Эвертона".

Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро.

Защитник подпишет пятилетний контракт.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ранее подтвердил, что Миколенко перейдет в "Эвертон".

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