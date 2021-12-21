Футболист сборной Украины Виталий Миколенко, который уже одной ногой в "Эвертоне", мог летом 2020-го года пополнить ряды "Манчестер Юнайтед".
Об этом сообщает Liverpool Echo.
Издание подтвердило, что Миколенко в январе покинет "Динамо" и перейдет в "Эвертон", который заплатит киевскому клубу около 22 миллионов евро.
Также источник раскрыл интересный факт: Виталий мог оказаться в АПЛ еще год назад, когда "Манчестер Юнайтед" искал левого защитника. Однако "красные дьяволы" выбрали кандидатуру 29-летнего бразильца Алекса Теллеса и заплатили за него 15 млн евро в казну "Порту". Вариант с Миколенко манкунианцы отклонили в последний момент.
Трансфер Миколенко в "Эвертон": что известно
- 22-летний Миколенко 17 декабря прошел медосмотр для "Эвертона".
- Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро.
- Защитник подпишет пятилетний контракт.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ранее подтвердил, что Миколенко перейдет в "Эвертон".
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Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.