Фанаты "Марселя" бросали предметы в бразильца во время угловых.

Полицейским пришлось охранять звездного футболиста "Пари-Сен Жермен" Неймара во время выездного для парижан матча чемпионата Франции против "Марселя".

Представители правоохранительных органов укрывали Неймара щитами во время угловых, которые он подавал, находясь близко к трибунам.

Фанаты "Марселя" в это время пытались попасть в бразильца различными предметами.

Стоит отметить, что фанаты также бросали предметы и в другого звездного футболиста ПСЖ Лионеля Месси.

Матч "Марсель" - ПСЖ в итоге завершился вничью - 0:0. Большую часть второго тайма парижане провели в меньшинстве после удаления Ашрафа Хакими на 57-й минуте.

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ПСЖ в чемпионате Франции 2021-2022

В этом сезоне ПСЖ пытается вернуть чемпионский титул, который в прошлом сезоне завоевал "Лилль".

После 11 туров ПСЖ уверенно лидирует в таблице Лиги 1. Команда набрала 28 очков и на 7 пунктов опережает ближайшего преследователя "Лилль". У парижан забито 24 гола, а пропущено 10.

Лучшим бомбардиром парижан в текущем чемпионате является Килиан Мбаппе, на счету которого 6 забитых мячей. В то же время звездный форвард Лионель Месси пока не открыл счет своим голам в Лиге 1.

Автор: Антон Дударь