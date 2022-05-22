На 27-м году жизни в войне против российского агрессора погиб Олег Мазур.

Защищая Украину от российских оккупантов, на 27-м году жизни погиб воспитанник футбольного клуба "Карпаты" Олег Мазур.

О гибели футболиста в зоне боевых действий сообщает пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

"На 27-м году в зоне боевых действий трагически оборвалась жизнь защитника Украины, воспитанника львовских "Карпат" Олега Мазура.

Вечная и светлая память Герою! Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего Воина!", - говорится в заявлении.

Мазур был выпускником СДЮШОР "Карпаты". В 2009 году он в составе "львов" стал победителем турнира Владимира Вараксина, забив в финале один из трех голов.

На профессиональном уровне Мазур проявить себя не смог. Среди любителей поиграл за львовские "Галичину", "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

Ранее УНИАН сообщал, что при обороне Харькова от российских захватчиков погиб известный футболист, бывший игрок львовских Карпат Артур Гриценко.

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