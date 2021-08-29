Луганский и полтавский клубы встретятся в центральном матче тура.

В рамках 6-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" будет принимать полтавскую "Ворсклу". Команды сыграют на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Начало игры - в 19:30.

"Ворскла" набрала 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. У "Зари" - 7 очков и седьмая позиция. В прошлом сезоне в первом круге команды расписали нулевую ничью, а в матче второго круга "Ворскла" победила луганчан со счетом 4:2.

Обслуживать поединок будет арбитр Николай Балакин.

Вашему вниманию видео трансляция матча от УНИАН ТВ

Автор: Артем Будрин