Исход матча решил единственный гол, забитый в дебюте первого тайма.

В понедельник, 29 ноября, состоялся заключительный поединок 16-го тура украинской Премьер лиги. На стадионе КСК "Ника" местная "Александрия" принимала луганскую "Зарю".

Единственный гол в этой встрече, забитый Максимом Имерековым на 16-й минуте, принес важные три очка в копилку луганчан.

После 16-ти сыгранных туров в активе "Зари" 32 набранных балла и 4-я позиция в турнирной таблице. "Александрия" с 23 очками идет на 7-м месте.

"Александрия" - "Заря" - 0:1

Гол: Имереков, 16

"Александрия": Билык, Цуриков, Дубра, Бабогло, Мирошниченко, Демченко (Спинелли, 46), Дрышлюк, Калюжный (Копина, 83), Третьяков (Одарюк, 59), Устименко (Кирюханцев, 68), Кожушко (Новиков, 83).

"Заря": Мацапура, Жуниньо, Имереков, Вернидуб, Фаворов, Цвек, Булеца (Кристиан, 60), Назарина, Сайядманеш, Шахаб (Громов, 80), Гладкий.

Предупреждения: Третьяков, 57, Дрышлюк, 64 – Сайядманеш, 58, Жуниньо, 71

Видео гола:

В следующем туре "Заря" сыграет против "Ингульца", а "Александрия" померяется силами с "Минаем". Оба поединка запланированы на 5 декабря.

Украинская Премьер-лига: 16-й тур

16-й тур УПЛ проходил с 26 по 29 ноября.

В стартовой игре тура "Львов" обыграл "Мариуполь".

"Динамо" благодаря голам Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко выиграло у "Миная".

"Десна" в Одессе не оставила шансов "Черноморцу".

"Днепр-1" разгромил "Ворсклу" в матче с самым быстрым голом сезона.

"Шахтер" одержал минимальную победу над "Ингульцом" и сравнялся по очкам с "Динамо".

Победы в этом туре также праздновали футболисты "Руха" и "Колоса", которые одолели "Металлист 1925" и "Верес" соответственно.

Автор: Владимир Медяник