Заря стартует с раунда плей-офф / фото ФК Заря

Луганская "Заря" узнала соперника в раунде плей-офф Лиги Европы - жеребьевка этой стадии турнира состоялась 2 августа.

По итогам жеребьевки бронзовый призер УПЛ сыграет с победителем пары "Рапид" Вена (Австрия) - "Анортосис" (Кипр).

На кону будет стоять путевка в групповой этап Лиги Европы.

Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф

twitter.com/UEFAcom_ru
twitter.com/UEFAcom_ru

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Напомним, что с этого сезона на групповом этапе Лиги Европы сыграют 32 клуба, а не 48, как ранее. В связи с этим количество участников квалификации сократилось.

"Заря" в еврокубках 2021-2022

  • Луганская "Заря" стартует в еврокубках с раунда плей-офф Лиги Европы. Таким образом, для попадания в групповой этап луганчанам предстоит пройти один раунд.
  • Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф. 
  • В случае поражения в раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" попадет в групповой этап нового турнира УЕФА - Лиги конференций.

Автор: Антон Дударь