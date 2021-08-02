Заря стартует с раунда плей-офф / фото ФК Заря
Луганская "Заря" узнала соперника в раунде плей-офф Лиги Европы - жеребьевка этой стадии турнира состоялась 2 августа.
По итогам жеребьевки бронзовый призер УПЛ сыграет с победителем пары "Рапид" Вена (Австрия) - "Анортосис" (Кипр).
На кону будет стоять путевка в групповой этап Лиги Европы.
Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа.
Результаты жеребьевки раунда плей-офф
twitter.com/UEFAcom_ru
twitter.com/UEFAcom_ru
Читайте такжеШахтер узнал возможных соперников в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов
Напомним, что с этого сезона на групповом этапе Лиги Европы сыграют 32 клуба, а не 48, как ранее. В связи с этим количество участников квалификации сократилось.
"Заря" в еврокубках 2021-2022
- Луганская "Заря" стартует в еврокубках с раунда плей-офф Лиги Европы. Таким образом, для попадания в групповой этап луганчанам предстоит пройти один раунд.
- Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.
- В случае поражения в раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" попадет в групповой этап нового турнира УЕФА - Лиги конференций.