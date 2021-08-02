Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

Луганская "Заря" узнала соперника в раунде плей-офф Лиги Европы - жеребьевка этой стадии турнира состоялась 2 августа.

По итогам жеребьевки бронзовый призер УПЛ сыграет с победителем пары "Рапид" Вена (Австрия) - "Анортосис" (Кипр).

На кону будет стоять путевка в групповой этап Лиги Европы.

Матчи раунда плей-офф пройдут 19 и 26 августа.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф

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Напомним, что с этого сезона на групповом этапе Лиги Европы сыграют 32 клуба, а не 48, как ранее. В связи с этим количество участников квалификации сократилось.

"Заря" в еврокубках 2021-2022

Луганская "Заря" стартует в еврокубках с раунда плей-офф Лиги Европы. Таким образом, для попадания в групповой этап луганчанам предстоит пройти один раунд.

Ранее "Заря" четыре раза играла в квалификации Лиги Европы и во всех четырех случаях останавливалась в шаге от выхода в групповой этап, уступая в раунде плей-офф.

В случае поражения в раунде плей-офф Лиги Европы "Заря" попадет в групповой этап нового турнира УЕФА - Лиги конференций.

Автор: Антон Дударь