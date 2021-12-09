Заря сыграла вничью в заключительном туре Лиги конференций (видео)

Луганчане не смогли взять реванш у норвежского "Буде-Глимта" за поражение в первом круге.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" в Запорожье принимала норвежский "Буде-Глимт". Встреча завершилась вничью. "Заря" вышла вперед на 18-й минуте матча - Егор Назарина отличился ударом со штрафного. Луганчане пропустили в ответ на 68-й минуте после досадного рикошета - Виталий Вернидуб, прерывая прострел в штрафную, срезал мяч в собственные ворота. "Заря" - "Буде-Глимт" - 1:1 Читайте такжеЗаря разгромно проиграла Роме и вылетела из Лиги конференций УЕФА (видео) Голы: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (автогол) "Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Аллахьяр, Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72), Громов (Шахаб, 82) "Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Ме, Лоде, Конрадсен (Хойбройтен, 89), Фет (Ветлесен, 46), Берг, Салтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино (Пернамбуко, 65, Мугиша, 89) Предупреждения: Мацапура, Назарина - Ветлесен Видео голов "Заря" - "Буде-Глимт": итоги матча "Заря" впервые сыграла вничью на групповом этапе Лиги конференций.

Луганский клуб, который досрочно лишился шансов на плей-офф ЛК, набрав 7 очков, завершил групповой этап на третьем месте.

Итоговое положение команд в группе С: "Рома" - 13 очков, "Буде-Глимт" - 12, "Заря" - 7, ЦСКА София - 1. Автор: Антон Дударь

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