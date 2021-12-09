В заключительном туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" в Запорожье принимала норвежский "Буде-Глимт". Встреча завершилась вничью.
"Заря" вышла вперед на 18-й минуте матча - Егор Назарина отличился ударом со штрафного.
Луганчане пропустили в ответ на 68-й минуте после досадного рикошета - Виталий Вернидуб, прерывая прострел в штрафную, срезал мяч в собственные ворота.
"Заря" - "Буде-Глимт" - 1:1
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Голы: Назарина, 18 - Вернидуб, 68 (автогол)
"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Цвек, Назарина, Хомченовский, Аллахьяр, Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72), Громов (Шахаб, 82)
"Буде-Глимт": Хайкин, Сампстед, Ме, Лоде, Конрадсен (Хойбройтен, 89), Фет (Ветлесен, 46), Берг, Салтнес, Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино (Пернамбуко, 65, Мугиша, 89)
Предупреждения: Мацапура, Назарина - Ветлесен
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"Заря" - "Буде-Глимт": итоги матча
- "Заря" впервые сыграла вничью на групповом этапе Лиги конференций.
- Луганский клуб, который досрочно лишился шансов на плей-офф ЛК, набрав 7 очков, завершил групповой этап на третьем месте.
- Итоговое положение команд в группе С: "Рома" - 13 очков, "Буде-Глимт" - 12, "Заря" - 7, ЦСКА София - 1.