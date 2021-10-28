В следующий этап турнира луганчан вывел иранский нападающий.

Луганская "Заря" стала еще одним четвертьфиналистом Кубка Украины по футболу.

В матче 1/8 финала "Заря" на выезде обыграла "Рух". Судьба путевки в следующий этап решилась в овертайме.

Дублем в дополнительное время у "Зари" отметился иранский нападающий Шахаб Захеди - он забил по голу в каждом из экстра-таймов.

"Рух" - "Заря" - 0:2

Голы: Шахаб, 100, 110

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Лях, Кухарук, Карасюк (Мартынюк, 57), Притула (Таллес, 46), Рунич (Альваренга, 57), Кондраков (Сыч, 78), Кузык (Мысык, 67)

"Заря": Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Гильерме (Шахаб, 62), Цвек, Нагнойный, Кристиан (Алефиренко, 83), Фримпонг (Жуниньо, 91), Булеца (Алибеков, 113)

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Кубок Украины: результаты 1/8 финала

На стадии 1/8 финала сыграно уже шесть матчей.

26 октября "Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.

27 октября "Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".

27 октября "Динамо" минимально обыграло "Мариуполь".

"Шахтер" со счетом 3:0 разгромил "Черноморец".

"Львов" и "Альянс" определили победителя в серии пенальти.

Матч этой стадии ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен на ноябрь-декабрь из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Автор: Антон Дударь