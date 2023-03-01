Никита Бурда будет играть за луганский клуб до конца сезона на правах аренды.

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда перешел из киевского клуба в "Зарю".

Как сообщает официальный сайт луганского клуба, 27-летний футболист будет играть за команду на правах аренды до конца текущего сезона. Действующий контракт защитника с "бело-синими" истекает 30 июня 2023 года.

"Заря" уже внесла Бурду в заявку команды на вторую половину сезона УПЛ. В новом клубе Никита будет играть под 26-м номером.

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Добавим, что Никита Бурда в нынешнем сезоне сыграл всего в 2 матчах во всех турнирах. До этого 27-летний защитник в официальных матчах не играл более двух лет из-за тяжелых травм.

Никита Бурда: карьера и достижения

Бурда является воспитанником киевского "Динамо". В составе киевлян он дебютировал 18 сентября 2014 года в матче Лиги Европы против португальского "Риу Аве".

Всего за первую команду "бело-синих" Никита сыграл 95 матчей во всех турнирах.

С "Динамо" защитник становился чемпионом Украины в сезоне 2014/2015, трижды выигрывал Кубок Украины (2015, 2020, 2021) и дважды становился обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019).

За национальную сборную Украины Никита Бурда сыграл восемь матчей.

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