Луганский клуб продолжает борьбу за бронзовые медали УПЛ.

В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" будет принимать "Колос".

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Стартовый свисток прозвучит в 19.30.

Перед этим матчем "Заря" занимает пятое место в таблице УПЛ, набрав 20 очков. "Колос", у которого 11 очков, занимает одиннадцатое место.

На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничейный результат - 3,85, а на победу "Колоса" - 4,60.

"Заря" - "Колос"

Видеотрансляция матча

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Напомним, в предыдущем туре "Заря" проиграла "Шахтеру" со счетом 1:6, а на неделе одержала выездную победу над софийским ЦСКА в Лиге конференций со счетом 1:0. "Колос" в прошлом туре УПЛ проиграл "Днепру-1" со счетом 0:2.

Автор: Антон Дударь