В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" будет принимать "Ингулец". Матч пройдет 5 декабря в Запорожье.
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Ингулец".
Начало встречи - в 14.00.
Перед этой игрой "Заря" (32 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, на 2 очка отставая от "Днепра-1", и имеет шанс выйти на третью позицию.
"Ингулец", у которого в активе 10 очков, располагается на 15-й позиции.
Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:1.
На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью - 4,90, а на "Ингулец" - 8,00.
"Заря" - "Ингулец"
Видеотрансляция матча
FootballHub
УНИАН ТВ
Напомним, что в прошлом туре "Заря" минимально обыграла "Александрию" в гостях со счетом 1:0, а "Ингулец" с таким же счетом уступил "Шахтеру".