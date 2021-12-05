Претендент на третье место принимает одного из аутсайдеров турнира.

В рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги "Заря" будет принимать "Ингулец". Матч пройдет 5 декабря в Запорожье.

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Начало встречи - в 14.00.

Перед этой игрой "Заря" (32 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, на 2 очка отставая от "Днепра-1", и имеет шанс выйти на третью позицию.

"Ингулец", у которого в активе 10 очков, располагается на 15-й позиции.

Встреча этих команд в первом круге завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 5:1.

На победу "Зари" в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью - 4,90, а на "Ингулец" - 8,00.

"Заря" - "Ингулец"

Видеотрансляция матча

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Напомним, что в прошлом туре "Заря" минимально обыграла "Александрию" в гостях со счетом 1:0, а "Ингулец" с таким же счетом уступил "Шахтеру".

Автор: Антон Дударь