Домашний поединок Лиги конференций украинский клуб вынужденно сыграет в Польше.

В четверг, 21 сентября, состоится поединок первого тура группового турнира Лиги конференций УЕФА, в котором луганская "Заря" встретится с бельгийским "Гентом".

Игра пройдет на "Арене Люблин" в Польше.

Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Киффи. Помогать ему будут - Давиде Империале и Марко Бресмес. Четвертый рефери – Ливио Маринелли. Наблюдать за игрой на VAR будет Паоло Валери.

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"Заря" свой предыдущий матч сыграла в рамках УПЛ 15 сентября против "Металлиста 1925". Игра завершилась победой харьковского клуба со счетом 2:1. В последних пяти играх луганчанам удалось одержать только одну победу - против "Славии" в ответном матче квалификации Лиги Европы. Дважды "Заря" проиграла, еще две игры завершились вничью.

В турнирной таблице УПЛ подопечные Валерия Кривенцова идут на 13-й позиции, имея в своем активе 5 очков.

"Гент" находится в лучшей игровой форме. Футболисты бельгийского клуба не проиграли ни одной игры в последних пяти встречах, одержав три победы и дважды сыграв вничью. В турнирной таблице бельгийского первенства команда занимает первое место с 14 баллами в активе.

Заря - Гент: прогноз

Фаворитом этого противостояния является бельгийский клуб. Ставки на победу "Гента" принимаются с коэффициентом 1,44. Победа "Зари" оценена коэффициентом 6,90. Ничья - 4,80.

Наиболее вероятным исходом этой встречи, по мнению экспертов, является победа "Гента" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,30.

Заря - Гент: трансляция

Противостояние "Зари" и "Гента" в прямом эфире на территории Украины покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что в группе B также выступают исландский "Брейдаблик" и израильский "Маккаби Тель-Авив".

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