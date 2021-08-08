В центральном поединке тура чемпион страны встретится с бронзовым призером.

8 августа в Запорожье на "Славутич-Арене" луганская "Заря" примет киевское "Динамо" в рамках третьего тура УПЛ сезона 2021/2022. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Обе команды пока идут в середине турнирной таблицы и имеют по три очка в активе. Правда, у киевлян на одну игру меньше, чем у луганчан.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Мирчи Луческу победили "Зарю" в гостях со счетом 2:0, а матч первого круга завершился вничью - 1:1. 13 мая этого года "Динамо" обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины.

Вашему вниманию трансляция игры от телеканала УНИАН ТВ.

Также вашему вниманию трансляция матча от FootballHub.

Автор: Артем Будрин