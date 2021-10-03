В рамках 10-го тура чемпионата Украины в Запорожье встретятся "Заря" и "Десна".
Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Десна".
Начало встречи - в 17.00.
К этому поединку "Заря" подошла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ. У луганчан в активе 17 очков. У "Десны" - 16 очков и седьмое место.
Ранее друг против друга "Заря" и "Десна" встречались 20 раз. Луганский клуб выиграл 10 матчей, а черниговцы - 6.
Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча. На победу луганчан дается коэффициент 2,06, на ничью - 3,50, а на победу "Десны" - 3,55.
Заря - Десна
Видеотрансляция матча
УНИАН ТВ
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Напомним, в прошлом туре УПЛ "Заря" разгромила "Днепр-1" со счетом 4:0, а "Десна" уступила "Металлисту 1925" (1:2).