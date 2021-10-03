В Запорожье пройдет встреча соседей по турнирной таблице.

В рамках 10-го тура чемпионата Украины в Запорожье встретятся "Заря" и "Десна".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Десна".

Начало встречи - в 17.00.

К этому поединку "Заря" подошла на шестом месте в турнирной таблице УПЛ. У луганчан в активе 17 очков. У "Десны" - 16 очков и седьмое место.

Ранее друг против друга "Заря" и "Десна" встречались 20 раз. Луганский клуб выиграл 10 матчей, а черниговцы - 6.

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом матча. На победу луганчан дается коэффициент 2,06, на ничью - 3,50, а на победу "Десны" - 3,55.

Заря - Десна

Видеотрансляция матча

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Напомним, в прошлом туре УПЛ "Заря" разгромила "Днепр-1" со счетом 4:0, а "Десна" уступила "Металлисту 1925" (1:2).

Автор: Антон Дударь