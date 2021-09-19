Луганский клуб не проигрывает уже 5 поединков подряд в чемпионате Украины.

19 сентября на "Славутич Арене" в Запорожье "Заря" будет принимать "Черноморец" в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Луганский клуб занимает пока что седьмое место в турнирной таблице - у них 11 очков. Одесситы имеют всего 5 зачетных пунктов и расположились на 14-й строчке.

Букмекеры видят фаворитом противостояния подопечных Виктора Скрипника. На победу "Зари" коэффициент 1,45, на ничью - 4,50, а на триумф "Черноморца" - 7,50.

Напомним, что в прошлом туре чемпионата Украины "Заря" не смогла обыграть "Рух" (1:1), а "Черноморец" избежал поражения в игре с "Минаем" (2:2).

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Автор: Артем Будрин