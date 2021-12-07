"Заря" попробует взять реванш у норвежцев за поражение в первом круге.

Луганская "Заря" в заключительном 6-м туре группового этапа Лиги конференций сыграет против норвежского "Буде-Глимта". Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Поединок пройдет 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают гостей.

На победу "Буде-Глимта" дают коэффициент 1.90, на ничью - 3.80, а победа "Зари" оценивается коэффициентом 3.76.

На то, что подопечные Виктора Скрипника смогут не проиграть, букмекеры установили коэффициент 1.92, в то же время, коэффициент на то, что не проиграют гости - 1.27.

Напомним, поединок против "Буде-Глимта" не имеет никакого турнирного значения для "Зари", поскольку луганчане потеряли всякие шансы выйти в плей-офф. Для норвежцев важно выиграть в этом поединке, чтобы сохранить первое место в группе.

"Заря" - "Буде-Глимт": перед матчем

"Заря" имеет 6 набранных очков в своем активе и досрочно заняла третье место в группе С.

"Буде-Глимт" с 11 баллами идет на первом месте в группе. Второе место в группе у "Ромы" (10 очков, 5 игр). Кто займет первое место в группе, тот выйдет напрямую в 1/8 финала Лиги конференций, второе место попадет в 1/16 финала этого турнира.

В первом круге "Буде-Глимт" выиграл у "Зари" на своем поле со счетом 3:1.

Накануне матча ЛК "Заря" в рамках УПЛ одержала минимальную победу над "Ингульцом" со счетом 1:0. "Буде-Глимт" разошелся миром с "Бранном" в 29-м туре чемпионата Норвегии.

Главным арбитром встречи назначен поляк Кшиштов Якубик. Его ассистенты - Марцин Бонек и Якуб Винклер. Четвертый судья - Збигнев Добрынин. На поединке не будет присутствовать система VAR.

Автор: Владимир Медяник