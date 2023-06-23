На турнирное положение "Зари" это решение не повлияло.

"Заря" узнала вердикт по скандальному матчу 30-го тура украинской Премьер-лиги против "Миная".

Как сообщает официальный сайт УПЛ, луганскому клубу засчитали техническое поражение в этой игре. Решение уже опубликовано в протоколе матча.

Напомним, что техническое поражение было засчитано "Заре" из-за того, что на замену в этом матче вышел полузащитник Дмитрий Мишнев, которого не было в заявке на игру.

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Стоит отметить, что поединок "Зари" против "Миная" в 30-м туре УПЛ завершился победой луганского клуба со счетом 3:0.

Таким образом, у луганчан забрали три очка, однако на их турнирное положение это никак не повлияло. "Заря" с 64 баллами осталась на третьей строчке. "Минаю", в свою очередь, добавили три очка, что позволило команде обойти в итоговой турнирной таблице УПЛ "Черноморец" и "Колос".

Обновленная турнирнирная таблица УПЛ

По итогам сезона чемпионом Украины стал донецкий "Шахтер". Вылетели из УПЛ "Металлист", "Львов" и "Ингулец", а на их место пришли "Полесье" (Житомир), "Оболонь" (Киев) и "ЛНЗ" (Черкассы).

Старт нового сезона УПЛ планируется 29 июля. В первой части сезона запланировано проведение 17-ти туров (базовая дата 17-го тура - 9 декабря), во второй - 13-ти туров.

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