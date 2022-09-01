Неймар демонстрирует потрясающую форму в новом сезоне.

В среду, 31 августа, в рамках пятого тура чемпионата Франции по футболу ПСЖ на выезде играл против "Тулузы". Победу в игре со счетом 3:0 одержали гости.

Первый гол ПСЖ в ворота "Тулузы" забил звездный бразильский форвард Неймар, отличившийся на 37-й минуте.

Благодаря этому взятию ворот Неймар обошел Лионеля Месси и Криштиану Роналду, побив их рекорд по участию в забитых подряд голах за клуб и сборную. Бразилец забивал или ассистировал в 16-ти матчах подряд за клуб или сборную. При подсчете также учитывались его голы и результативные передачи за Бразилию в матчах с Южной Кореей и Японией.

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Неймар в отличной форме на старте сезона: он уже записал в свой актив 9 голов и 6 результативных передач за первые 6 матчей.

Еще два гола в ворота "Тулузы" забили Килиан Мбаппе и Хуан Бернат.

"Тулуза" - ПСЖ - 0:3

Голы: Неймар, 37, Мбаппе, 50, Бернат, 90

Обзор матча:

После пяти туров ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 13 очков.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 75 млн.

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