Тренер "Антверпена" не заметил нарушения дисциплины игроком и даже выпустил Наингголана на поле.

Одиозный экс-полузащитник национальной сборной Бельгии Раджа Наингголан, который сейчас защищает цвета "Антверпена", оказался в центре скандала.

Звездного бельгийца отстранили от работы с командой, запретили тренироваться и принимать участия в матчах.

Причиной такого решение стало вопиющее нарушение спортивного режима, информирует Football Italia. Наингголан курил электронную сигарету на скамейке запасных "Антверпена" прямо во время матча 12-го тура высшего дивизиона чемпионата Бельгии против "Стандарда".

Видео дня

Стоит отметить, что тренер "Антверпена" увлеченный событиями на поле не заметил нарушения дисциплины. Более того, он даже выпустил Наингголана в перерыве.

Разборки с футболистом начались уже после матча. Сообщается, что Наингголана отстранили на неопределенный срок.

Добавим, что "Антверпен" проиграл матч против "Стандарда" со счетом 0:3 и потерял первое место в турнирной таблице.

После 12 туров в аткиве "Антверпена" 30 набранных очков и второе место. "Стандард" с 22 баллами идет на 5-й строчке. Лидируте в турнирной таблице "Генк", который заработал 31 балл.

Раджа Наингголан: чем известен футболист

Наингголан известен по своим выступлениям в составе итальянского клуба "Рома". В составе римлян бельгиец провел 203 матча, в которых забил 33 гола и отдал 28 результативных передач.

Также бельгийский хавбек защищал цвета "Пьяченцы", "Кальяри" и "Интера".

В 2021 году перебрался в бельгийский "Антверпен". В нынешнем сезоне Раджа провел 12 матчей в чемпионате Бельгии, забил 1 гол и выполнил результативную передачу.

С "Интером" Раджа становился чемпионом Италии по футболу в сезоне 2020/21.

Также на счету Наингголана 30 матчей и 6 голов в составе национальной сборной Бельгии.

Наингголан является курильщиком и не скрывает этого.

В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год Раджа опубликовал в своем инстаграме видео, в котором в прямом эфире пил алкоголь, курил и нецензурно выражался. За это он позже принес извинения.

В начале октября 2022 года бельгийские СМИ сообщали, что у Наингголана забрали права за вождение в нетрезвом виде.

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