Болельщики недовольны результатами "Сент-Этьена" в этом сезоне.

Фанаты "Сент-Этьена" едва не сорвали матч 11-го тура чемпионата Франции против "Анже".

Перед стартовым свистком болельщики начали забрасывать поле файерами. Фанаты бросали пиротехнику как с одной стороны поля, так и из-за других ворот. Таким образом, они забросали файерами почти все поле.

Тем самым фанаты выразили недовольство игрой "Сент-Этьена" в этом сезоне - в десяти турах чемпионата Франции команда не одержала ни одной победы и занимает последнее место.

Матч должен был начаться в 22.00, но судье пришлось увести команды в раздевалку.

В итоге матч решили все-таки сыграть на час позже. Он завершился вничью - 2:2.

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Автор: Антон Дударь