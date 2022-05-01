Поединок завершился победой Украины.

Впервые после освобождения от российских захватчиков в Бородянке Киевской области прошел футбольный поединок.

Как сообщает в Фейсбуке "Зірки українського футболу", на базе ДЮСШ Бородянка был сыгран товарищеский матч между командами добровольческого батальона "Байден" и ветеранами киевского "Динамо".

Игра завершилась со счетом 5:5.

Голами за ветеранов киевского "Динамо" отметились Олег Саленко, Александр Алиев, Андрей Богданов, Роман Пахолюк и Виктор Мороз.

Напомним, 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск. Бородянка была разрушена до основания. По ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами".

В поселке не осталось ни одного целого дома, а под завалами были заживо похоронены люди, скрывавшиеся в подвалах от артиллерийских и ракетных ударов.

Чтобы помочь разбирать завалы в Украину прибыли профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши.

Министр внутренних дел Денис Монастырский, после посещения Бородянки заявил, что это самый разрушенный город Киевской области.

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