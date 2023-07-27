Александр Зинченко эту встречу пропустил из-за травмы.

В ночь на 27 июля состоялся товарищеский поединок между "Арсеналом" и "Барселоной".

Игра проходила в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 5:3 в пользу лондонского клуба.

Счет в игре был открыт на 7-й минуте - гол забил форвард сборной Польши Роберт Левандовски. Спустя шесть минут вингер "канониров" Букайо Сака сравнял счет. На это на 34-й минуте своим голом ответил бразильский вингер Рафинья. На 43-й минуте немецкий полузащитник Кай Хаверц во второй раз сравнял счет.

На 55-й минуте бельгиец Леандро Троссард вывел "Арсенал" вперед. Спустя 22 минуты он уже оформил дубль. Испанский вингер Ферран Торрес на 88-й минуте один мяч отыграл. Итоговый счет на табло установил Фабиу Виейра, который отличился на 89-й минуте.

"Арсенал" - "Барселона" - 5:3

Голы: Сака, 13, Хаверц, 43, Троссард, 56, 78, Виейра, 90 - Левандовски, 7, Рафинья, 34, Торрес, 88

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба (Кивьор, 70), Габриэль (Холдинг, 84), Тимбер (Тирни, 70), Эдегор (Виейра, 62), Парти (Жоржиньо, 70), Хаверц (Смит-Роу, 46), Сака (Козье-Даберри, 84), Жезус (Нкетия, 78), Троссард (Мартинелли, 78)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Дест (Бальде, 46), Араухо (Дембеле, 46), Кристенсен (Роберто, 46), Алонсо (Кунде, 46), Педри (Фати, 46), Ромеу (Гарсия, 46), Гюндоган (Кессье, 46), Рафинья (Марин, 46 (Ямал, 79)), Левандовски (Торрес, 46), Абде (де Йонг, 46)

Предупреждения: Троссард, Хаверц, Уайт - Араухо

Обзор матча:

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил этот матч. Украинец продолжает восстанавливаться после травмы.

Отметим, что для "канониров" это уже третий матч. Ранее лондонский клуб разгромил сборную звезд МЛС (5:0) и проиграл "Манчестер Юнайтед" (0:2).

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