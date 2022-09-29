Луиш Фигу забил гол на высоте 6 166 метров в условиях невесомости.

Легендарный экс-футболист "Барселоны", "Реала", "Интера" и сборной Португалии Луиш Фигу поучаствовал в установлении мирового рекорда.

В компании еще семи человек из стран Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки 49-летний обладатель "Золотого мяча" поднялся на высоту 6 166 метров, где они сыграли в футбол в условиях невесомости.

Внутри самолета была создана специальная площадка. Чтобы игроки могли забивать при отсутствии гравитации, сверху обустроили канаты и перила.

В игре "четыре на четыре" команда Фигу выиграла со счетом 2:1, а сам португалец забил победный мяч.

Все 8 футболистов попали в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Проведение футбольного матча в невесомости на самой большой высоте".

Напомним, 49-летний Луиш Фигу в свое время играл за португальский "Спортинг", испанские "Барселону" и "Реал", а также итальянский "Интер". Именно в миланском клубе легендарный португалец завершил карьеру в 2009 году.

На счету Луиша Фигу 127 матчей и 32 гола за сборную Португалии.

За карьеру футболиста Фигу по четыре раза становился чемпионом Испании и Италии, выигрывал Лигу чемпионов. В 2000 году португалец получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту планеты по итогам года.

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