Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал об увлечении видеоиграми.
В интервью YouTube-каналу "Вацко Live" Коваленко признался, что является фанатом компьютерных игр: Counter-Strike: GO и PUBG.
Футболист рассказал, какую самую дорогую покупку совершил в видеоиграх:
"Нож за 1 000 долларов. Это в CS:GO".
"Что дает этот нож? Ничего, просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все", - сказал Коваленко.
О том, сколько полузащитник потратил на видеоигры в общей сложности, он говорить не стал: "Общая сумма не разглашается".
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"Ты же не каждый день туда кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет", - добавил Коваленко.
Виктор Коваленко: карьера
- Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". На его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".
- В зимнее межсезонье Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту", но пока что лишь раз появился на поле в составе итальянского клуба.
- В составе сборной Украины Коваленко провел 32 матча.
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