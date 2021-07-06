Виктор Коваленко увлекается Counter-Strike: GO.

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Виктор Коваленко рассказал об увлечении видеоиграми.

В интервью YouTube-каналу "Вацко Live" Коваленко признался, что является фанатом компьютерных игр: Counter-Strike: GO и PUBG.

Футболист рассказал, какую самую дорогую покупку совершил в видеоиграх:

"Нож за 1 000 долларов. Это в CS:GO".

"Что дает этот нож? Ничего, просто. Играешь с друзьями, они смотрят и говорят: "Какой у тебя нож" и все", - сказал Коваленко.

О том, сколько полузащитник потратил на видеоигры в общей сложности, он говорить не стал: "Общая сумма не разглашается".

Читайте такжеСборная Украины будет представлена в футбольном симуляторе FIFA

"Ты же не каждый день туда кидаешь деньги, а постепенно. Захотелось одно, другое. Уже играю 5-6 лет", - добавил Коваленко.

Виктор Коваленко: карьера

Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера". На его счету 200 матчей и 32 гола в составе "горняков".

В зимнее межсезонье Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту", но пока что лишь раз появился на поле в составе итальянского клуба.

В составе сборной Украины Коваленко провел 32 матча.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь