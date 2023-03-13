"Ювентус" поднялся на седьмое место в Серии А.

В воскресенье, 12 марта, состоялся поединок 26-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" противостоял "Сампдории".

Матч проходил на стадионе "Альянц" и завершился победой туринского гранда со счетом 4:2.

Футболистам "Юве" удалось открыть счет в игре на 11-й минуте - гол забил бразильский защитник Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо увеличил преимущество "старой синьоры". На 31-й минуте защитник гостей Томмазо Ауджелло отыграл один мяч. А уже через минуту "Сампдория" сравняла счет - голом отметился полузащитник Филип Джуричич.

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Однако взять очки в этой игре "Сампдории" все же не суждено было. На 64-й минуте Адриен Рабьо оформил дубль и вновь вывел "Юве" вперед, а на 90+4-й минуте полузащитник Матиас Суле забил четвертый мяч туринцев, установив итоговый счет.

"Ювентус" - "Сампдория" - 4:2

Голы: Бремер, 11, Рабио, 26, 64, Суле, 90+4 - Ауджелло, 31, Джуричич, 32

"Ювентус": Перин, Бремер (Ругани 84), Бонуччи (Куадрадо 46), Данило, Де Шильо (Гатти 87), Барренечеа (Локателли 46), Рабио, Фаджоли, Костич, Миретти (Суле 73), Влахович

"Сампдория": Турк, Амионе, Гюнтер, Нуйтинк (Паолетти 76), Дзаноли, Ринкон (Малагрида 82), Винкс, Ауджелло (Мурру 73), Лерис, Джуричич (Хесе 73), Габбьядини

Предупреждения: Фаджоли - Ринкон

Обзор матча:

Благодаря победе в этой игре "Ювентус" набрал 38 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" находится на 20-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет "Наполи", в активе которого 68 баллов.

Напомним, из-за финансовых махинаций с "Ювентуса" сняли 15 очков в чемпионате Италии.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против миланского "Интера", а "Сампдория" встретится с "Вероной". Оба матча состоятся 19 марта.

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