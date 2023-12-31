Победу "Ювентусу" принес точный удар французского хавбека Адриена Рабьо.

В субботу, 30 декабря, состоялся центральный поединок 18-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" принимал "Рому".

Игра проходила на стадионе "Альянц" и завершилась победой туринского клуба.

Исход этой встречи решил всего один гол, автором которого стал Адриен Рабьо. Французский полузащитник забил на 47-й минуте с передачи сербского форварда Душана Влаховича.

Видео дня

"Ювентус" - "Рома" - 1:0

Гол: Рабьо 47

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Веа, МакКенни (Ругани 90+5), Локателли, Рабьо, Костич (Илинг-Джуниор 76), Влахович (Милик 76), Йилдиз (Кьеза 66)

"Рома": Патрисиу, Льоренте, Манчини, Ндика, Р. Кристенсен, Кристанте, Паредес (Эль-Шаарави 74), Бове (Лоренцо Пеллегрини 64), Залевски (Азмун 80), Лукаку, Дибала

Предупреждения: Локателли 77 - Паредес 68

"Ювентус" набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Рома" с 28 баллами идет на седьмой строчке.

В следующем туре чемпината Италии "Ювентус" сыграет против "Салернитаны", а "Рома" встретится с "Аталантой".

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