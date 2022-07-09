Анхель Ди Мария сменил клубную прописку.

Анхель Ди Мария присоединился к "Ювентусу" на правах свободного агента.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Атакующий полузащитник будет выступать под 22-м игровым номером. 34-летний аргентинец подписал контракт на один год. Последним клубом Ди Марии был французский ПСЖ. С парижанами у Анхеля закончился контракт в июне текущего года.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Ди Мария забил 5 мячей и отдал 7 ассистов.

Также "Ювентус" объявит в скором времени о возвращении Поля Погба. Француз прибыл в Турин для подписания соглашения.

Добавим, что 8 июля французский защитник "Барселоны" Клеман Ленгле официально присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды.

Анхель Ди Мария: карьера