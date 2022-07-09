Анхель Ди Мария присоединился к "Ювентусу" на правах свободного агента.
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Атакующий полузащитник будет выступать под 22-м игровым номером. 34-летний аргентинец подписал контракт на один год. Последним клубом Ди Марии был французский ПСЖ. С парижанами у Анхеля закончился контракт в июне текущего года.
В минувшем сезоне чемпионата Франции Ди Мария забил 5 мячей и отдал 7 ассистов.
Также "Ювентус" объявит в скором времени о возвращении Поля Погба. Француз прибыл в Турин для подписания соглашения.
Добавим, что 8 июля французский защитник "Барселоны" Клеман Ленгле официально присоединился к "Тоттенхэму" на правах аренды.
Анхель Ди Мария: карьера
- Хавбек выступал за "Бенфику", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
- Ди Мария стал чемпионом Испании в составе "Реала", а также помог "сливочным" выиграть Лигу чемпионов в сезоне 2013/14.
- В составе сборной Аргентины Ди Мария забил 24 гола за 121 матч. Его признавали лучшим футболистом 2014 года в Аргентине. Он стал чемпионом мира 2007 года в составе молодежной сборной Аргентины.
- В 2008 году Анхель стал олимпийским чемпионом. В финале Копа Америки-2021 Ди Мария забил победный гол в ворота сборной Бразилии.