"Вильярреал" сыграл вничью с туринцами.

Итальянский "Ювентус" и испанский "Вильярреал" в первом поединке 1/8 финала ЛЧ сильнейшего не выявили.

Душан Влахович открыл счет на первой минуте матча, но "желтая субмарина" отыгралась. Во втором тайме Дани Парехо отличился в воротах Войцеха Щенсны.

"Вильярреал" – "Ювентус" – 1:1

Голы: Парехо, 66 - Влахович, 1

"Вильярреал": Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Морено (Эступиньян, 79), Педраса (Тригерос, 79), Парехо, Капуэ, Ло Чельсо, Чиквуэзе (Диа, 90), Груневелд (Пино, 90)

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо (Пеллегрини, 87), де Лигт, Данилу, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Маккенни (Закария, 81), Рабьо, Локателли (Артур, 71), Влахович, Мората, Куадрадо

Ответный матч пройдет в Турине 16 марта.

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