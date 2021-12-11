Ювентус не смог обыграть аутсайдера Серии А и отстал от группы лидеров (видео)

Туринский клуб рискует оказаться вне зоны Лиги чемпионов на следующий сезон.

В рамках 17-го тура чемпионата Италии "Венеция" дома принимала "Ювентус". Игра завершилась вничью. Испанский форвард туринцев Альваро Мората вывел свою команду вперед на 32-й минуте, но хозяева отыгрались во втором тайме. "Венеция" - "Ювентус" - 1:1 Голы: Араму, 55 - Мората, 32 "Венеция": Ромеро, Эбуэхи (Мадзокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Йонсен (Киине, 57) "Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Лука Пеллегрини (Сандро, 76), Локателли (Суле, 87), Рабио, Куадрадо, Дибала (Жорже, 12, Кин 76), Бернардески (Бентанкур, 76), Мората Видео обзор матча Чемпионат Италии: главное Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии "Милан", у которого 38 очков в активе. У "Интера" 37 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице чемпионата.

"Наполи" с 36 набранными очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а "Аталанта" с 34 баллами идет на 4-й строчке.

"Ювентус" имеет 28 очков и расположен на 6-м месте, "Фиорентина" имеет на два балла больше и занимает 5-ю позицию.

"Венеция" занимает 16-ю позицию - у них 16 очков. Автор: Артем Будрин

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