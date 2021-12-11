Венеция и Ювентус сыграли вничью / фото REUTERS

В рамках 17-го тура чемпионата Италии "Венеция" дома принимала "Ювентус". Игра завершилась вничью.

Испанский форвард туринцев Альваро Мората вывел свою команду вперед на 32-й минуте, но хозяева отыгрались во втором тайме.

"Венеция" - "Ювентус" - 1:1

Голы: Араму, 55 - Мората, 32

"Венеция": Ромеро, Эбуэхи (Мадзокки, 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец, 79), Ампаду (Тессманн, 64), Бузио, Араму, Анри (Форте, 80), Йонсен (Киине, 57)

"Ювентус": Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Лука Пеллегрини (Сандро, 76), Локателли (Суле, 87), Рабио, Куадрадо, Дибала (Жорже, 12, Кин 76), Бернардески (Бентанкур, 76), Мората

Видео обзор матча

Чемпионат Италии: главное

  • Лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии "Милан", у которого 38 очков в активе. У "Интера" 37 набранных очков и вторая позиция в турнирной таблице чемпионата. 
  • "Наполи" с 36 набранными очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице, а "Аталанта" с 34 баллами идет на 4-й строчке.
  • "Ювентус" имеет 28 очков и расположен на 6-м месте, "Фиорентина" имеет на два балла больше и занимает 5-ю позицию.
  • "Венеция" занимает 16-ю позицию - у них 16 очков.

Автор: Артем Будрин