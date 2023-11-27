Миланский "Интер" сохранил лидерство в чемпионате Италии.

В воскресенье, 26 ноября, состоялся центральный поединок 13-го тура итальянской Серии А, в котором "Ювентус" противостоял миланскому "Интеру".

Игра проходила на стадионе "Альянс" и завершилась вничью.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте - сербский форвард "Ювентуса" Душан Влахович забил после передачи Федерико Кьезы. На 33-й минуте "Интеру" удалось счет сравнять - мяч в сетку ворот с передачи Маркуса Тюрама отправил Лаутаро Мартинес.

Видео дня

"Ювентус" - "Интер" - 1:1

Голы: Влахович, 27 - Лаутаро Мартинес, 33

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбиазо, Рабио, Николусси Кавилья (Локателли 60), МакКенни, Костич (Сандро 89), Влахович (Милик 80), Кьеза (Кен 80)

"Интер": Зоммер, Дармиан, Де Фрай, Ачерби, Думфриз (Куадрадо 70), Чалханоглу (Асллани 83), Барелла (Фраттези 88), Мхитарян, Димарко (Аугусто 70), Тюрам (Арнаутович 89), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Камбиазо 11, Костич 79 - Куадрадо 75

Обзор матча:

Миланский "Интер" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Ювентус" с 30 баллами идет на второй позиции.

В следующем туре чемпионата Италии "Ювентус" сыграет против "Монцы", а "Интер" встретится с "Наполи".

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