Команды забили шесть голов, но определить победителя не смогли.

В воскресенье, 22 января, состоялся поединок 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались "Аталанта" и "Ювентус".

Встреча проходила на стадионе "Альянц" в Турине и завершилась со счетом 3:3.

Гости сумели выйти вперед уже в дебюте встречи: на 4-й минуте Жереми Бога отдал пас на Адемолу Лукмана, который поразил ворота "Юве". На 25-й минуте Анхель Ди Мария реализовал пенальти, сравняв счет, а спустя девять минут польский форвард Аркадиуш Милик вывел хозяев поля вперед.

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В начале второго тайма Йоаким Мехле вновь установил равенство на табло, а несколько минут спустя Лукман оформил дубль и вывел команду из Бергамо вперед. Окончательный результат установил защитник "Ювентуса" Данилу - бразилец забил гол на 65-й минуте.

"Ювентус" - "Аталанта" - 3:3

Голы: Ди Мария, 25 (пен), Милик, 34, Данилу, 65 - Лукман, 4, 53, Меле, 46

Обзор матча:

После 19-ти туров "Аталанта" с 35 баллами идет на 5-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" с 23 очками идет на 9-й позиции.

Добавим, что туринский клуб решением суда был лишен 15 очков за участие в финансовых махинациях.

В следующем туре Серии А "Ювентус" сыграет против "Монцы", а "Аталанта" померяется силами с "Сампдорией".

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