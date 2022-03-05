Зато Воронину и Ракицкому Алиев выразил респект.

Бывший скандальный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев осудил действия Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца, которые сейчас находятся в России и молчат о войне.

"Тимощук, а куда ты исчез? Что, язык в жопу засунул или у кого-то в жопе он торчит? Патриот ты наш украинский. Оказывается, ты флажки на щеках рисовал, чтобы попонтоваться. Ордец, а ты где? Как там "Динамо" Москва? Патриоты вы *еровы.

Рак (Ракицкий) и Ворона (Воронин), я знал вас мужиками и вы остались мужиками. Я знаю, что вы патриоты этой страны и я уверен, что все будет хорошо", - сказал Алиев.

Тимощук в настоящее время работает помощником тренера питерского "Зенита", а Ордец до сих пор находится на контракте с московским "Динамо", но потерял место в стартовом составе.

Вас также могут заинтересовать новости: