Сегодня, 23 октября в Харькове стартовал большой двухдневный спортивный фестиваль по случаю торжественного открытия Академии футбола "Металлист". Горожане и болельщики впервые увидят новейших 14 полей — их строительство по самым передовым технологиям профинансировали президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский.

Официальная церемония открытия восстановленной Академии состоялась на основном большом поле в присутствии воспитанников "Металлиста", их родителей, а также почетных гостей масштабного городского фестиваля.

"Дорогие дети! Мы старались для вас сделать эти поля, чтобы вы получили здесь удовольствие и получили здесь путевку в жизнь. Я надеюсь, что вы с этих полей перейдете со временем на соседнее поле, — сказал на церемонии открытия академии президент ФК "Металлист" Александр Ярославский, указывая на находящий рядом "паучок" — стадион "Металлист" — принимавший матчи Евро-2012, национального турнира и еврокубков. — Будете радовать, в первую очередь, себя, своих родителей, харьковчан, гостей нашего города. Ну и огорчать команды, которые будут приезжать играть против вас", — пошутил Ярославский, намекая на будущие победы воспитанников харьковской академии футбола.

Выступая на открытии Академии, президент ФК "Металлист" сказал "мы старались от всей души" и напомнил, что 14 тренировочных полей оснащены покрытием известнейшей компании Desso Sport Systems, которые на протяжении как минимум 20 лет должны выдержать любые тренировочные нагрузки. Ярославский рассказал о возрождении футбола и спортивной инфраструктуры в Харькове и воспитании молодых звезд футбола на полях академии.

"Мы привели практически в первозданное состояние стадион, за 3 месяца покрасили 4 тысячи тонн металла, привели VIP-пристройку стадиона в порядок. Мы возвращаем дух "Металлиста", инфраструктуру, возвращаем любовь харьковчан. Я вам обещаю, больше никогда "Металлист" не исчезнет с футбольной карты Украины. Дорогие родители! Хочу сказать вам: здесь ваши дети в надежных руках. Евгений Красников собрал тут суперкоманду тренеров. Поверьте мне, они сделают из них футболистов, которые затмят, возможно, и Роналду, и Месси, они принесут удовольствие и себе, и вам. Приходите с детьми — мы создадим все условия, мы всегда вам рады!", — сказал Ярославский.

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко поблагодарил Александра Ярославского за вклад в развитие профессионального украинского футбола, а также за подготовку молодого поколения будущих звезд на полях харьковской футбольной академии.

"Мне очень приятно быть здесь, на открытии суперсовременной Академии футбола. Я хотел бы передать всем вам поздравления от президента УАФ Андрея Павелко, от игроков национальной сборной Украины и поблагодарить, в первую очередь вас, Александр Владиленович, за то, что вы выбрали именно футбол. Мы гордимся, что у нас есть такой товарищ, который придает такой мощный импульс развитию детского футбола и профессионального футбола. Я уверен, что в будущем большинство игроков юношеских и молодежных сборных, а также Национальной сборной будут воспитаны именно в вашей Академии футбола", — сказал в своем выступлении Костюченко.

Он передал футбольному клубу "Металлист" символический подарок — футболку игрока Национальной сборной Украины Артема Довбика, который забил исторический победный гол в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Я всегда верил, что Александр Владиленович обязательно вернется и все будет в разы лучше, чем было раньше. — заявил в выступлении на церемонии открытия вице-президент футбольного клуба "Металлист" Евгений Красников. — Академия футбола "Металлист" выпустила много сильных игроков, которые играют в ведущих клубах Украины, в национальной сборной нашей страны. У нас созданы условия, которых нигде нет! Президент, тренерский штаб, весь футбольный клуб — мы приложим максимум усилий, чтобы наши ребята превзошли все ожидания, чтобы со временем эти молодые и юные таланты усилили не только состав "Металлиста", но и составы молодежной и Национальной сборных Украины", — рассказал Евгений Красников об амбициях харьковской футбольной академии.

Символичным аккордом церемонии ее открытия стал клубный гимн "Металлиста" в исполнении его авторов — группы ТНМК. Так сегодня стартовал городской двухдневный спортивный фестиваль по случаю открытия академии футбола после ее восстановления. Городской праздник в честь открытия Академии футбола "Металлист" пройдет на протяжении всего дня в субботу и воскресенье в режиме non-stop-марафона. Его ритм зададут любимые известные группы и исполнители — ТНМК, THE HARDKISS, "ТОК", Агонь и Jerry Heil. На территории комплекса развернулся масштабный фестиваль уличной еды — более 40 операторов food-индустрии угощают гостей праздника изысканными блюдами. А возле самой Академии действует парк аттракционов для детей.

Вход на фестиваль бесплатный, а его полная программа — на официальном сайте ФК "Металлист".

Автор: Иван Бойко