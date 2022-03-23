Лидер сборной Украины разочарован в российских звездах.

Футболист лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, как относится к российским знаменитостям и футболистам.

32-летний нападающий признался, что для него умерли все россияне, которые продолжают молчать о том, что в Украине идет война.

"Никакой реакции не произошло от тех людей, к кому я обращался, ни от одного человека. Бог им судья. Кого-то умолять о чем-то я не собираюсь. Время расставит все по своим местам.

Посмотрим, как все будет, кто-то отказывается играть за сборную (Дзюба - прим.). Мне вообще безразлично на российских футболистов, на молчащих людей. Звезды, певцы, спортсмены – эти молчащие люди высказались плохо о ситуации, которая происходит в Украине. Кто действительно не говорит, что это война, для меня их не существует. Для меня они умерли", - сказал Ярмоленко в программе "Денисов Time. Война".

Напомним, ранее Андрей Ярмоленко заявил, что шокирован тем, какие русские тупые. Также он рассказал о тех, кто попытался идти вопреки позиции Кремля.

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