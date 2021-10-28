"Вест Хэм" выбил из турнира действующего победителя.

В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги встречались "Вест Хэм" и "Манчестер Сити".

В составе обеих команд на поле с первых минут вышли украинцы - Андрей Ярмоленко у хозяев и Александр Зинченко у гостей.

Ярмоленко был заменен на 62-й минуте, а Зинченко отыграл весь матч.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти, где "Вест Хэм" реализовал все пять ударов, тогда как у "Сити" уже в первом ударе не забил Фил Фоден. Зинченко в серии пенальти участия не принимал.

Читайте такжеУкраинский футболист Зинченко трогательно поздравил жену с днем рождения (фото)

Таким образом, "Вест Хэм" пробился в четвертьфинал турнира, выбив действующего победителя.

"Вест Хэм" - "Манчестер Сити" - 0:0 (по пенальти - 5:4)

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессвелл, Соучек, Нобл, Ярмоленко (Боуэн, 62), Лансини (Цоуфал, 82), Масуаку (Форнальс, 62), Влашич (Бенрахма, 62)

"Манчестер Сити": Стеффен, Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз, Аке, Зинченко, Де Брюйне (Грилиш, 83), Фернандиньо, Гюндоган, Марез (Фоден, 72), Стерлинг, Палмер (Жезус, 76)

Видео серии пенальти

Кубок английской лиги: кто еще пробился в четвертьфинал

Уже известны все восемь участников следующей стадии турнира. В других матчах обошлось без сенсаций.

В 1/4 финала сыграют "Челси", "Арсенал", "Сандерленд", "Брентфорд", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Лестер".

Автор: Антон Дударь