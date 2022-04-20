Наставник "Эвертона" считает, что Виталий имеет потенциал стать для клуба действительно важным игроком.

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил выступление Виталия Миколенко в матче АПЛ против "Ман Юнайтед", в котором мерсисайдцы сенсационно одержали победу.

Цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.

- Говорят, игра Миколенко против "МЮ"- его лучший поединок в "Эвертоне".

- Полностью согласен. Он растет. И я не преувеличиваю. Он единственный номинальный левый защитник в команде после трансфера Диня. Знаю, что там может сыграть и Кенни, имеем разные решения.

Не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в клуб, который находится под давлением. А потом еще добавилось то, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против "МЮ". Это именно тот уровень, которого я от него требую, и даже выше.

Другим крайним защитникам, которые приходят в команду такого уровня из Англии, нужно время, потому что он из другой лиги. В сложившейся ситуации мы должны дать ему чуть больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он показал великолепную игру, которая придаст ему уверенности.

Миколенко должен продолжать в том же духе. Он имеет потенциал стать для нас действительно важным игроком, – сказал Лэмпард.

Отметим, что "Эвертон" борется за выживание в чемпионате Англии. "Ириски" занимают 17-е место с 28 очками. До зоны вылета - три балла. У "Бернли" 25 очков и 18-я позиция.

Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"