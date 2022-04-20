Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард высоко оценил выступление Виталия Миколенко в матче АПЛ против "Ман Юнайтед", в котором мерсисайдцы сенсационно одержали победу.
Цитирует Лэмпарда Liverpool Echo.
- Говорят, игра Миколенко против "МЮ"- его лучший поединок в "Эвертоне".
- Полностью согласен. Он растет. И я не преувеличиваю. Он единственный номинальный левый защитник в команде после трансфера Диня. Знаю, что там может сыграть и Кенни, имеем разные решения.
Не должны забывать, что Миколенко пришел в январе из другой лиги в клуб, который находится под давлением. А потом еще добавилось то, что происходит в Украине. И я был в восторге от его игры против "МЮ". Это именно тот уровень, которого я от него требую, и даже выше.
Другим крайним защитникам, которые приходят в команду такого уровня из Англии, нужно время, потому что он из другой лиги. В сложившейся ситуации мы должны дать ему чуть больше времени. Но Виталию понадобилось для этого немного времени. Он показал великолепную игру, которая придаст ему уверенности.
Миколенко должен продолжать в том же духе. Он имеет потенциал стать для нас действительно важным игроком, – сказал Лэмпард.
Отметим, что "Эвертон" борется за выживание в чемпионате Англии. "Ириски" занимают 17-е место с 28 очками. До зоны вылета - три балла. У "Бернли" 25 очков и 18-я позиция.
Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- 22-летний левый защитник сыграл 21 матч за национальную сборную Украины.