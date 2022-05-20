Румынский специалист недоволен тем, что европейские гранды не проявили достаточно сочувствия к украинскому народу.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу высказался об отношении грандов европейского футбола к поддержке Украины, которая пострадала от полномасштабного военного вторжения РФ.

В интервью порталу Playsport.ro румынский специалист признался, что разочарован позицией топ-клубов, которые отказались сыграть с "бело-синими" благотворительные матчи и поддержать тем самым "истерзанный войной" украинский народ.

"Я разочарован. Мы ожидали большей открытости от европейских грандов. Такие игры должны были сыграть свою роль в привлечении внимания футбольного мира к тому, что в Украине происходят ужасные вещи. Это была возможность проявить сочувствие к истерзанному войной народу. Можно было собрать средства для помощи беженцам или детям, оставшимся в Украине.

К сожалению, положительно отозвались только команды из Польши, Турции, Румынии, Хорватии. Эстония и Швейцария. Дортмунд - единственный топ-клуб, который провел матч с киевским "Динамо". Мы везде разговаривали, но они изворачивались и говорили, что у них нет времени", - сказал Луческу.

Напомним, "Динамо" планировало провести ряд товарищеских матчей против европейских клубов под девизом "Match for Peace! Stop the War!".

Киевский клуб заявлял в апреле, что договорился о проведении матчей с такими европейскими грандами, как "Боруссия" Дортмунд, ПСЖ, "Милан", "Барселона", "Бенфика", "Аякс", "Спортинг". Однако из всех этих топ-клубов в итоге сыграла с украинским клубом только "Боруссия" Дортмунд.

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