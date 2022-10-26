Василий Ломаченко встретится с Джемейном Ортисом 29 октября.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко, который продолжает подготовку к бою против американца Джемейна Ортиса, поделился мыслями по поводу предстоящего поединка на фоне полномасштабной войны в Украине.

34-летний спортсмен выразил надежду, что это спортивное событие позволит украинцам немного отвлечься от происходящего в стране.

"Эти моменты в жизни, которые сейчас происходят. Война и наши бои во время войны. Если они позволят людям отвлечься на час или два от плохих новостей и сообщений, которые им поступают, то я думаю это важно.

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Я буду счастлив, если мой бой позволит людям отвлечься, наблюдая за спортивным событием вместо новостей", - приводит слова Ломаченко Yahoo Sports.

Ранее УНИАН сообщал, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок с большой долей вероятности проведет против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Бой Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса запланирован на 29 октября. Поединок пройдет в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамела Херринга. Ортис победил единогласным решением судей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

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