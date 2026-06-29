'Я бы ещё хотел поиграть за 'Динамо': Виталий Николенко в подкасте Дениса Бойко'

Защитник английского "Эвертона" рассказал о клубе, сборной Украины, новом контракте и своих амбициях.

Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-шоу Дениса Бойко стал защитник английского "Эвертона" и национальной сборной Украины Виталий Николенко. Футболист рассказал о переходе из "Динамо" в Англию, продлении контракта с английским клубом, работе с новым тренерским штабом сборной Украины, своих амбициях и жизни вне футбола.

"Меня окружают очень хорошие люди": о новом контракте с "Эвертоном"

В январе 2022 года Виталий Миколенко перешёл из киевского "Динамо" в английский "Эвертон", стоимость трансфера составила 21–23 миллиона евро. За несколько сезонов украинец стал одним из ключевых футболистов команды и провел более ста матчей в составе клуба.

Футболист рассказал, что вопрос о продлении контракта активно обсуждался в прессе, а сам он не скрывал желания остаться в "Эвертоне".

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"Я сразу сказал, что хочу продлить контракт. Меня в клубе окружают очень хорошие люди, начиная со столовой и заканчивая теми, кто ухаживает за газоном. Мне здесь очень комфортно".

Также Миколенко поделился своими целями на ближайшие годы.

"Хорошая задача для меня – побороться за звание лучшего игрока сезона. Есть амбиция попасть в еврокубки в следующем сезоне".

Новый тренерский штаб сборной Украины

Защитник положительно оценивает изменения в сборной Украины и работу нового тренерского штаба.

"Я рад, что Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Мы с ним раньше пересекались, и два-три года назад я написал сообщение, что надеюсь, мы когда-нибудь поработаем вместе. Следующее сообщение уже было: congrats".

По словам футболиста, новый подход заметен с первых дней работы.

"Изменились требования на футбольном поле. Новый тренерский штаб подробно разъясняет, что нужно делать на поле, и это приносит свои плоды с первого дня".

Отдельно Миколенко отметил атмосферу внутри команды.

"Картина сразу изменилась. Мальдера сказал, что только 10% – это тактика, остальное – командный дух. Мы сейчас как одна семья с тренерским штабом".

В то же время футболист откровенно прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира.

"Мне тяжело пережить это поражение, но думаю, мы не заслуживали выхода на чемпионат. Шведы шли на победу, а мы вышли просто играть".

От Черкасс до английской Премьер-лиги

Виталий Николенко родился в Черкассах и именно там сделал первые шаги в футболе. Впоследствии он переехал в Киев и попал в академию "Динамо", где прошел все этапы подготовки – от юношеских команд до основного состава.

В 2017 году футболист дебютировал за первую команду "Динамо", а впоследствии стал одним из лидеров клуба и основным игроком национальной сборной Украины.

О своём детстве Миколенко вспоминает просто:

"У нас под домом было футбольное поле. В школу пришли и спросили, кто хочет играть. Я сказал: я. В то время у меня не было больших мечтаний, я никогда не забегал вперед".

Особую роль в становлении футболиста сыграл Мирча Луческу, возглавлявший киевское "Динамо" с 2020 года.

"До этого не было тренеров, которые дали бы мне столько опыта. Он дал мне всю футбольную базу, которая у меня сейчас есть".

""Динамо" – родной клуб для меня"

В январе 2022 года Миколенко перешёл в английский "Эвертон". По словам футболиста, решение о трансфере было принято очень быстро.

"Суркис зашел в раздевалку и сказал: завтра жду тебя на базе, возможно, будет предложение. Потом поступил звонок от президента, и меня спросили: в "Эвертон" поедешь? Я сказал: поеду, не задумываясь".

Несмотря на желание попробовать себя в Англии, прощание с киевским клубом оказалось нелегким.

"Было очень тяжело покидать "Динамо". Мы всегда были вместе. Был страх, найду ли я там таких людей".

Миколенко признается, что хотел бы когда-нибудь вернуться в родной клуб.

""Динамо" – родной клуб для меня. Я бы ещё хотел поиграть за этот клуб".

"Самое главное, что у меня есть в жизни, – это семья. Ради них я готов на всё".

В конце беседы футболист поделился своими мечтами и размышлениями о будущем после завершения карьеры.

"В футболе – попасть в команду сезона АПЛ – это была бы вполне реальная мечта. В жизни я хочу, чтобы моя семья чувствовала себя комфортно в финансовом плане. После завершения карьеры хочу найти себя и свое дело за пределами футбола".

Виталий признается, что профессиональный спорт требует значительных эмоциональных ресурсов.

"В футболе ты живешь от игры к игре, и это изматывает. Не знаю, хотел бы я остаться в футболе после завершения своей карьеры".

Особое место в его жизни занимает семья и роль отца.

"Хочется видеть ребёнка и все моменты его жизни и переживать их вместе со своей семьёй. Самое главное, что у меня есть в жизни, – это семья. Ради них я готов на всё".

Напомним, что интервью с Виталием Миколенко вышло на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-вратарь сборной Украины Денис Бойко. Здесь – честные беседы с деятелями украинского спорта.

Посмотреть полный выпуск можно на YouTube-канале Дениса Бойко по ссылке или в плеере ниже.

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