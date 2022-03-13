Бывший тренер сборной Украины пришел на митинг неподалеку от здания парламента Великобритании.

Легенда футбола Андрей Шевченко выступил с речью на Даунинг-стрит. Это улица в центре Лондона, на которой размещена резиденция премьер-министра и другие государственные учреждения Великобритании.

"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу.

Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине. Слава нации. Украина превыше всего. Я с вами", – сказал Шевченко.

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