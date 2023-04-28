28 апреля российские войска выпустили по Украине 23 ракеты.

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал очередной массированный ракетный удар РФ по украинским городам.

В своем Телеграм-канале 33-летний нападающий испанского клуба "Райо Махаонда" опубликовал пост, в котором, в частности, призвал мировую общественность выгнать представителей России из спорта.

"Ночью пи**расы нанесли ракетный удар по Украине. Снова 4 утра. Снова ракеты.

Видео дня

Из 23 ракет - 21 была уничтожена силами ПВО. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

Умань… Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и уныние.

Российские г**ды и дальше остаются безнаказанными. Нельзя разрешать у**дам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все заплатят. Каждый из них почувствует горе", - написал Зозуля.

Напомним, 28 апреля российские войска выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых уничтожили силы ПВО. Одна из ракет попала в жилой дом в Умани. В результате трагедии по данным на 14:00 погибли 15 человек, еще 18 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Умани, заявив, что "этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира".

Вас также могут заинтересовать новости: