Джанлуиджи Буффон включил в свой список шестерых голкиперов.

Один из лучших голкиперов в истории футбола Джанлуиджи Буффон составил свой список лучших вратарей мира прямо сейчас.

Своим мнением он поделился в интервью calciomercato.com.

Буффон включил в свой список шестерых голкиперов. Это Ян Облак ("Атлетико"), Тибо Куртуа ("Реал"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона") и Кейлор Навас (ПСЖ).

При этом Буффон выделил Доннарумму, отметив, что в ближайшем будущем он может стать лучшим единолично:

"Я ставлю их всех на один уровень, но Джанлуиджи может обойти остальных буквально в течение года. У него есть необходимый потенциал".

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Напомним, 43-летний Буффон в этом сезоне выступает в итальянской Серии В за "Парму".

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