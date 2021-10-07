Юрген Клопп рассказал о невероятном таланте Андрея Воронина.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем бывшем подопечном Андрее Воронине.

54-летний немецкий специалист вспомнил Воронина во время интервью каналу "Майнца" на YouTube.

На вопрос журналиста, с кем из бывших футболистов "Майнца" Клопп хотел бы снова поработать в случае возобновления их карьеры, звездный коуч выбрал Воронина.

"Если бы Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы стать, было бы классно. Он был невероятным игроком, удивительным талантом. Я был немного несправедлив к нему. В первый мой сезон в качестве тренера я выпускал Воронина только на замену. Андрей потом зашел ко мне в комнату во время сборов и спросил: "Клоппо, почему я никогда не попадаю в старт?" Я спросил: "Хочешь честный ответ?". Он ответил утвердительно. Тогда я сказал: "Потому что ты не жалуешься, когда не в старте". Он ответил: "Справедливо". И он продолжал не попадать в старт", - рассказал Клопп.

Напомним, что Клопп возглавлял немецкий "Майнц" с 2001 по 2008 год. Воронин выступал за "Майнц" с 2000 по 2002 год.

Андрей Воронин: карьера футболиста

Воронин появлялся на поле в футболке национальной сборной Украины 74 раза, в которых смог забить 8 мячей.

Андрей является воспитанником одесского "Черноморца", но за первую команду ни одного матча так и не сыграл. За свою карьеру Воронин защищал цвета таких клубов, как "Ливерпуль", "Байер", "Боруссия М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" и московское "Динамо".

Автор: Артем Будрин