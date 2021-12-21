Джанлука Ди Марцио рассказал интересные детали о Руслане Малиновском.

Известный итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе "Интера" к Руслану Малиновскому.

Об этом стало известно из сюжета, который подготовил Ютуб-канал pressing.

- Правда, что Малиновский в прошлом году мог перейти в "Интер"?

- Да, что-то такое было, но ничего конкретного. Он игрок, который подходит "Интеру". Они следят за футболистами такого стиля. Скауты "Интера" всегда есть на матчах "Аталанты", потому что это отличная команда с молодыми талантливыми футболистами. Но не думаю, что они делали официальное предложение.

"Знаю, что спортивный директор "Интера" очень любит Малиновского. Ему нравится игра Руслана. Но переговоры далеко не зашли. Они не договорились с "Аталантой". Знаю, что Гасперини нравится Малиновский, очень сильно", - добавил Ди Марцио.

Также журналист сравнил игрока сборной Украины с россиянином Алексеем Миранчуком, который тоже выступает за "Аталанту".

"Руслан, в отличие от Алексея Миранчука, имеет другой подход к итальянскому футболу. Например, Миранчук всегда в своих проблемах, много волнуется и не может показать свой талант. Когда Малиновский играет, он - один из лучших игроков "Аталанты". Не удивлюсь, если Гасперини и правда не хочет продавать Малиновского", - сказал Ди Марцио.

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