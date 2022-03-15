Президент "Динамо" осудил военную агрессию РФ.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис впервые высказал свою личную позицию и позицию клуба в отношении российской агрессии в Украине.

В комментарии официальному сайту "бело-синих" Игорь Суркис осудил действия РФ и рассказал, как футбольный клуб "Динамо" помогает людям, пострадавшим от войны.

"С первых дней войны наш клуб занялся решением гуманитарных вопросов - эвакуация женщин и детей, воспитанников ДЮФШ имени Лобановского, финансирование больниц в Киеве, которые помогают раненым, и детских домов, которые крайне нуждаются в помощи.

Наш клуб оказывает постоянную финансовую помощь для покупки медикаментов, проведения операций, как пострадавшим гражданским лицам, так и военнослужащим. Мы продолжим это делать и будем финансировать гуманитарные программы поддержки украинцев. В данном случае меня вообще не интересует вопрос финансов, а только вопрос победы Украины и сохранения жизней наших соотечественников.

Я предпочитаю меньше говорить, а больше делать. Но если нужно при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, Российская Федерация, совершил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных.

Сейчас вся наша страна – это герои.

Те, кто на передовой показывают пример мужества и стойкости, тысячи волонтеров спасают детей и обеспечивают тыл, бизнес помогает в финансировании армии и обеспечении беженцев. Мужество наших военных уже вошло в мировую историю, на руководство Украины сейчас равняются лидеры цивилизованных стран.

Я верю в победу Украины, верю в то, что все скоро закончится в пользу нашей страны, наступит мир и покой. Инфраструктурные объекты можно восстановить, а вот человеческие жизни не вернуть. Поэтому мы помогали и будем помогать всем, чем можем, чтобы дети и раненые получили всю необходимую помощь", - сказал Суркис.

Война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже третью неделю.

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